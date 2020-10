Per la prima volta il ghiaccio dell’Artico non si è ancora formato (Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Gerard Van der Leun via Flickr)Il congelamento annuale nel mare di Laptev, in Siberia, è in ritardo per la prima volta nella storia. Il principale vivaio di ghiaccio marino dell’Artico di solito inizia a formarsi verso la fine di ottobre, ma quest’anno un’ondata di calore incredibilmente prolungata nella Russia settentrionale e nelle acque del vicino Oceano Atlantico glielo ha impedito. Le temperature degli oceani nella zona, infatti, di recente sono aumentate di più di 5 °C sopra la media, a seguito del calo insolitamente precoce dei ghiacciai marini nello scorso inverno. Il calore sta impiegando troppo tempo per dissolversi nell’atmosfera, persino in un momento dell’anno come questo, in cui la luce solare dura poco più di un’ora o due al giorno. Di ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) (foto: Gerard Van der Leun via Flickr)Il congelamento annuale nel mare di Laptev, in Siberia, è in ritardo per lanella storia. Il principale vivaio dimarino dell’Artico di solito inizia a formarsi verso la fine di ottobre, ma quest’anno un’ondata di calore incredibilmente prolungata nella Russia settentrionale e nelle acque del vicino Oceano Atlantico glielo ha impedito. Le temperature degli oceani nella zona, infatti, di recente sono aumentate di più di 5 °C sopra la media, a seguito del calo insolitamente precoce dei ghiacciai marini nello scorso inverno. Il calore sta impiegando troppo tempo per dissolversi nell’atmosfera, persino in un momento dell’anno come questo, in cui la luce solare dura poco più di un’ora o due al giorno. Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Per prima La GPU gaming DG2 di Intel si è accesa per la prima volta! Tom's Hardware Italia Sogefi: ricavi stabili e ebit sale a 15,6mln in III trim, rosso 9mesi per 23,2mln

Stima ebit 2020 positivo prima di oneri di ristrutturazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - Ricavi in "significativa ripresa" e marginalita' in crescita per Sogefi nel III trimestre ...

Sostanze chimiche: danni per la salute

E’ una sostanza che si forma nel momento in cui gli zuccheri reagiscono con le proteine. Il processo chimico che ne causa lo sviluppo si chiama “reazione di Maillard” ovvero quel passaggio che dona ag ...

