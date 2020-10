Pelé compie 80 anni e festeggia incidendo una canzone

Leggi su agi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - "Ascolta il vecchietto, figlio mio, che è ancora forte e farà vincere la sua squadra". Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè, hato il suo ottantesimo compleannounaper ricordare a tutti di essere ancora il migliore. Il brano si chiama 'Acredite no veio' ed è stato realizzato in collaborazione con il duo messicano Rodrigo e Gabriela. Per la Fifa, Pelè è il calciatore del secolo, per il Cio l'atleta del secolo, per i brasiliani è un'icona amata moltissimo nonostante il suo carattere schivo, diplomatico, e per la sua volontà di non far parlare continuamente di sè. "Il calcio e la politica non si devono mischiare", soleva ripetere a chi gli chiedeva commenti su ciò che avveniva nel suo Paese. A ...