Nba | Draft il 18 novembre in videoconferenza a causa della pandemia

NEW YORK - Confermata la data del Draft dove saranno selezionati i migliori prospetti del futuro Nba, per il 18 novembre prossimo. Draft che però, causa pandemia, si svolgerà in remoto negli studi ...

