MotoGP, le prove libere del GP di Teruel: Nakagami il più veloce (Di venerdì 23 ottobre 2020) MotoGP, le prove libere del GP di Teruel. Nakagami il più veloce. Dovizioso in difficoltà. ALCANIZ (SPAGNA) – MotoGP, le prove libere del GP di Teruel. Prima giornata del secondo weekend sul circuito di Aragon. In Moto3 da segnalare l’assenza di Riccardo Rossi per la positività al Covid-19. (Il programma completo). MotoGP, Nakagami il più veloce nelle prove libere del GP di Teruel Il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere è stato Takaaki Nakagami. Il giapponese ha preceduto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020), ledel GP diil più. Dovizioso in difficoltà. ALCANIZ (SPAGNA) –, ledel GP di. Prima giornata del secondo weekend sul circuito di Aragon. In Moto3 da segnalare l’assenza di Riccardo Rossi per la positività al Covid-19. (Il programma completo).il piùnelledel GP diIl piùnelle prime due sessioni diè stato Takaaki. Il giapponese ha preceduto ...

