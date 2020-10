Monitoraggio Iss: “Situazione molto grave. Necessarie restrizioni nelle attività e della mobilità” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’epidemia è in rapido peggioramento. Sono Necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità“. È l’avvertimento che arriva dal Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute per la settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornato al 20 ottobre 2020). La situazione in Italia evidenzia segnali di criticità dei servizi territoriali e del “raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’epidemia &e; in rapido peggioramento. Sonomisure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, compreseattivit&a; non essenziali emobilit&a;“. &E; l’avvertimento che arriva dalsettimanale Iss-MinisteroSalute per la settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornato al 20 ottobre 2020). La situazione in Italia evidenzia segnali di criticit&a; dei servizi territoriali e del “raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi ...

"In un periodo come quello attuale in cui la pandemia da coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario occorre più che mai non abbassare la guardia e mantenere attivi, e se possibi ...

Qual è il luogo dove avvengono più contagi? La risposta arriva dall'ISS

Oltre l’80% dei focolai di Covid-19 si sviluppa in casa: è questo il dato emerso dal monitoraggio della cabina di regia istituzionale. Leggi cosa fare per proteggersi.

