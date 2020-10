Martinez Quarta l’originale: “Sarà difficile emulare Passarella, ma ripagherò la fiducia” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per noi Lucas Martinez Quarta resterà sempre l’originale, nel senso che dal 30 settembre scorso mai è stato in discussione il suo trasferimento alla Fiorentina. Il difensore centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Mi sarebbe piaciuto incontrare tutti di persona, ma purtroppo la situazione è questa. Ci sono delle regole e noi le rispettiamo scrupolosamente. L’altro giorno stavo guardando tutti i gol e le grandi cose che ha fatto Passarella in viola. Sarà difficile ripetere quello che ha fatto lui, ma sono cresciuto in un club vincente che mi ha infuso una mentalità vincente, per questo spero di fare grandi cose con la Fiorentina”. Il difensore argentino così continua: “Pradè ha detto che sono stato cercato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per noi Lucasresterà sempre l’originale, nel senso che dal 30 settembre scorso mai è stato in discussione il suo trasferimento alla Fiorentina. Il difensore centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Mi sarebbe piaciuto incontrare tutti di persona, ma purtroppo la situazione è questa. Ci sono delle regole e noi le rispettiamo scrupolosamente. L’altro giorno stavo guardando tutti i gol e le grandi cose che ha fattoin viola. Saràripetere quello che ha fatto lui, ma sono cresciuto in un club vincente che mi ha infuso una mentalità vincente, per questo spero di fare grandi cose con la Fiorentina”. Il difensore argentino così continua: “Pradè ha detto che sono stato cercato ...

