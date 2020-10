Lode al «Pizzutello» | l’uva dei Papi diventata Slow Food

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I locali, specialmente i più anziani, preferiscono chiamarla «uva corna». Sarà per la forma dei suoi acini, allungati e leggermente ricurvi. Inconfondibili, come la buccia croccante e sottilissima, color verde pallido e polpa dolce e succosa. A Tivoli, la città millenaria alle porte di Roma, con le meravigliose Villa d’Este e Villa Adriana, e in generale nel Tiburtino, l’«uva corna» o Pizzutello è un dogma, una professione di gusto e di fede. Risalendo ancora la corrente del tempo, era amato dai pittori e poeti di passaggio per il Grand Tour e offerto in dono a pontefici come Leone XIII e Pio X.