LIVE Sinner-Simon 6-3 0-5, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: il francese se ne va nel secondo set (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Simon, prima profonda del francese. 40-30 Sinner si prende lo stesso il punto con un grandissimo rovescio all’incrocio delle righe in lungolinea. Si rigioca il punto perché Simon ha segnalato il leggero sgonfiamento della palla, cosa confermata dal giudice di sedia. 40-15 Ancora una buona prima al centro di Simon. 30-15 secondo ace di Simon. 15-15 Gran punto di Sinner! L’azzurro viene a prendersi il punto con il rovescio in avanzamento. 15-0 Buona prima di Simon che poi chiude a rete con il rovescio. 0-4 Break Simon, palla corta di Sinner inefficace contro le capacità di recupero del ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-5, prima profonda del. 40-30si prende lo stesso il punto con un grandissimo rovescio all’incrocio delle righe in lungolinea. Si rigioca il punto perchéha segnalato il leggero sgonfiamento della palla, cosa confermata dal giudice di sedia. 40-15 Ancora una buona prima al centro di. 30-15ace di. 15-15 Gran punto di! L’azzurro viene a prendersi il punto con il rovescio in avanzamento. 15-0 Buona prima diche poi chiude a rete con il rovescio. 0-4 Break, palla corta diinefficace contro le capacità di recupero del ...

