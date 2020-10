LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Nakagami comanda la FP1, Morbidelli 5° e Dovizioso 14° (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 30 T. Nakagami 1:48.622 2 73 A. MARQUEZ +0.331 3 36 J. MIR +0.497 4 12 M. VIÑALES +0.554 5 21 F. Morbidelli +0.586 6 43 J. MILLER +0.589 7 41 A. ESPARGARO +0.705 8 44 P. ESPARGARO +0.724 9 35 C. CRUTCHLOW +0.734 10 5 J. ZARCO +0.738 11.13: Nakagami migliora le sue prestazioni e si porta in vetta con il tempo di 1’48″622 con 331 millesimi di vantaggio su Alex Marquez e 497 su Mir. Vinales è quarto a 0″554. Dovizioso è 14° a 0″890. 11.11: Di seguito la situazione aggiornata: 1 73 A. MARQUEZ 1:48.953 2 30 T. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 30 T.1:48.622 2 73 A. MARQUEZ +0.331 3 36 J. MIR +0.497 4 12 M. VIÑALES +0.554 5 21 F.+0.586 6 43 J. MILLER +0.589 7 41 A. ESPARGARO +0.705 8 44 P. ESPARGARO +0.724 9 35 C. CRUTCHLOW +0.734 10 5 J. ZARCO +0.738 11.13:migliora le sue prestazioni e si porta in vetta con il tempo di 1’48″622 con 331 millesimi di vantaggio su Alex Marquez e 497 su Mir. Vinales è quarto a 0″554.è 14° a 0″890. 11.11: Di seguito la situazione aggiornata: 1 73 A. MARQUEZ 1:48.953 2 30 T. ...

motorboxcom : #MotoGP Scatta il weekend del #TeruelGP con la prima sessione di prove libere: seguile con noi! - OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Dovizioso in cerca di risposte sul circuito di Aragon. Dalle 10.55 la FP1 - FormulaPassion : #MotoGP Segui con noi in diretta le prime libere del #AlcanizGP ???? - gponedotcom : LIVE FP1 Teruel MotoGP: cronaca diretta minuto per minuto da Aragon: Scatta il secondo fine settimana di gara sul t… - motoblogit : MotoGP Teruel 2020: orari, diretta TV e streaming live -