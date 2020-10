L’ISS: “La situazione molto grave, state a casa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Puntuale come ogni venerdì è stato diffuso il rapporto del monitoraggio settimanale effettuato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che fornisce una panoramica più ampia dell’epidemia di COVID-19 in Italia oltre al bollettino che viene diffuso quotidianamente. Quello che emerge dal report diffuso oggi, e relativo alla settimana dal 12 al 18 ottobre, è un quadro epidemico “in rapido peggioramento e compatibile complessivamente con uno scenario di tipo 3“: Sulla base dei dati raccolti in quella settimana, il report certifica che si continua a osservare un forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni a 146,18 per 100.000 abitanti contro i 75 casi per 100.000 abitanti delle due ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Puntuale come ogni venerd&i; &e; stato diffuso il rapporto del monitoraggio settimanale effettuato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanit&a;, che fornisce una panoramica pi&u; ampia dell’epidemia di COVID-19 in Italia oltre al bollettino che viene diffuso quotidianamente. Quello che emerge dal report diffuso oggi, e relativo alla settimana dal 12 al 18 ottobre, &e; un quadro epidemico “in rapido peggioramento e compatibile complessivamente con uno scenario di tipo 3“: Sulla base dei dati raccolti in quella settimana, il report certifica che si continua a osservare un forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni a 146,18 per 100.000 abitanti contro i 75 casi per 100.000 abitanti delle due ...

