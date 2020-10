Lily James scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West sul suo matrimonio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lily James non avrebbe reagito bene alle dichiarazioni di Dominic West sulla solidità del suo matrimonio dopo che le foto dei sue attori insieme a Roma sono finite sui media. Lily James non commenta pubblicamente l'affaire che la vede coinvolta con Dominic West, ma secondo una fonte vicina all'attrice sarebbe scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West che ha difeso pubblicamente il suo matrimonio. Tutto è cominciato quando sono state pubblicate le foto di una gita romana di Lily James e Dominic West in cui i due attori si sarebbero ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)non avrebbe reagito bene alledisulla solidità del suodopo che le foto dei sue attori insieme a Roma sono finite sui media.non commenta pubblicamente l'affaire che la vede coinvolta con, ma secondo una fonte vicina all'attrice sarebbediche ha difeso pubblicamente il suo. Tutto è cominciato quando sono state pubblicate le foto di una gita romana diin cui i due attori si sarebbero ...

Tutto è cominciato quando sono state pubblicate le foto di una gita romana di Lily James e Dominic West in cui i due attori si sarebbero scambiati effusioni. La coppia sarebbe impegnata a girare ...

