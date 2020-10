L’Atalanta, la Sampdoria e quel rigore che fece litigare Morfeo (che l’ha segnato) e Inzaghi (che lo voleva tirare) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tre volte 11 metri. Tre rigori che hanno segnato, nel bene e nel male, il giocatore con maggior talento mai uscito da Zingonia negli ultimi 30 anni, quelli della banda Favini. Peccato solo che Domenico Morfeo insieme al genio avesse … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tre volte 11 metri. Tre rigori che hanno, nel bene e nel male, il giocatore con maggior talento mai uscito da Zingonia negli ultimi 30 anni,li della banda Favini. Peccato solo che Domenicoinsieme al genio avesse …

cmdotcom : #Sampdoria , si ferma #Candreva : è in dubbio contro l'Atalanta, ci sarà nel derby? - Fantacalcio : Sampdoria, ecco il risultato degli esami di Candreva: le ultime verso l'Atalanta - Jimmyyy_L : RT @ACMReports: ?? Juventus ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio Roma ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ?… - Fantacalcio : Atalanta, dubbio Malinovskyi: l'ucraino salta anche la Sampdoria? - Dalla_SerieA : Conclusioni in porta per la Samp, venerdì rifinitura e partenza per Bergamo - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta Sampdoria SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia