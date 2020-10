Last Call, ecco i 12 cantanti che si sfideranno ai Live di X Factor 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli hanno formato le loro squadre selezionando i dodici cantanti che si sfideranno ai Live di X Factor 2020. Alcune scelte erano scontate, altre invece hanno fatto e faranno molto discutere ancora nei prossimi giorni: ma vediamo quali sono state le decisioni prese dai quattro giudici nell’attesissima Last Call di ieri sera, con i video delle esibizioni “vincenti”. La squadra Over di Mika Iniziamo con gli Over di Mika. L’artista libanese ha scelto di premiare l’intensità di Eda Marì (La musica non c’è), il ritmo sensuale di Vergo (Il mondo nuovo/Ora che fai) e la follia di N.A.I.P. (Bandiera Bianca). Gli esclusi sono invece Disarmo e Kaima. La squadra Under Donne di Hell ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli hanno formato le loro squadre selezionando i dodiciche siaidi X. Alcune scelte erano scontate, altre invece hanno fatto e faranno molto discutere ancora nei prossimi giorni: ma vediamo quali sono state le decisioni prese dai quattro giudici nell’attesissimadi ieri sera, con i video delle esibizioni “vincenti”. La squadra Over di Mika Iniziamo con gli Over di Mika. L’artista libanese ha scelto di premiare l’intensità di Eda Marì (La musica non c’è), il ritmo sensuale di Vergo (Il mondo nuovo/Ora che fai) e la follia di N.A.I.P. (Bandiera Bianca). Gli esclusi sono invece Disarmo e Kaima. La squadra Under Donne di Hell ...

XFactor_Italia : I tanto attesi Live Show stanno finalmente arrivando e noi non vediamo l'ora di scoprire cosa hanno combinato i nos… - XFactor_Italia : Finalmente ci siamo con la Last Call! ?? Non vediamo l’ora di scoprire i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione… - XFactor_Italia : Anche i Bootcamp sono finiti! ? Chi saranno i 12 concorrenti ufficiali di quest’anno? ? Non perdetevi la “Last Cal… - AriRiot : il meglio e il peggio della Last Call, tra l'eliminazione a sorpresa di Roccuzzo e il favoloso background dei Grupp… - caffemusicale : X Factor 2020: le ragazze hanno qualcosa in più -