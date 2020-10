"Io faccio la quarantena". E la Sala smonta la Gruber: "Ma le case degli altri sono piccole" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Galici La lezioncina di Lilli Gruber sul rispetto delle "chiare regole" sulla quarantena smontata da Simona Sala, che le ricorda come gira il mondo reale Mentre le regioni ancora discutono sulla tipologia di chiusure e di misure per contrastare la diffusione del coronavirus, da Lilli Gruber i discorsi sono ancora fermi alla quarantena e a come gestirla. La giornalista di Otto e mezzo, che si trova in isolamento nella sua abitazione dopo il riscontro di alcune positività nel suo gruppo lavoro, sta conducendo il programma dal suo salotto ma sembra lontana da quello che è il mondo reale, dove le persone vivono in appartamenti modesti e senza tutti i confort di cui gode lei. Proprio su questo punto si è acceso lo scontro con Simona ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesca Galici La lezioncina di Lillisul rispetto delle "chiare regole" sullata da Simona, che le ricorda come gira il mondo reale Mentre le regioni ancora discutono sulla tipologia di chiusure e di misure per contrastare la diffusione del coronavirus, da Lillii discorsiancora fermi allae a come gestirla. La giornalista di Otto e mezzo, che si trova in isolamento nella sua abitazione dopo il riscontro di alcune positività nel suo gruppo lavoro, sta conducendo il programma dal suo salotto ma sembra lontana da quello che è il mondo reale, dove le persone vivono in appartamenti modesti e senza tutti i confort di cui gode lei. Proprio su questo punto si è acceso lo scontro con Simona ...

poopey_sg : De Luca se mi vuoi mettere in quarantena dammi i giga illimitati che io non ho nulla in questa casa e non ce la fac… - rmndvrn : Vi prego raga che ridere la quarantena io un mesetto con farina lievito house party e serenate me lo faccio volentieri - momori1ng : chiusa in casa per un altro mese intero con la mia famiglia ma voi state male piuttosto mi faccio la quarantena in… - RobotGufo : Tra i #covidhotel scelti dalla Regione Sardegna c'è il - PILLOWTA7K : vogliono mettere la campania in quarantena raga io non ce la faccio più davvero -

La regione esce con le ossa rotte dalla precedente quarantena. “Dobbiamo prendere decisioni oggi. Oggi dobbiamo fare l’ultimo tentativo per bloccare l’esplosione del contagio. Dobbiamo chiudere tutto ...

Da settimane si registrano tensioni nella struttura di Valderice che ospita i migranti che sbarcano in Sicilia e che devono osservare la quarantena. Noi siamo andati vedere come si vive accanto al cen ...

