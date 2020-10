Il calcio dilettantistico si ferma, ecco le regole del Dpcm (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stop calcio dilettanti – Il Dpcm emanato dal governo ha introdotto una serie di misure per prevenire la diffusione del Coronavirus. La nuova normativa chiude alcune attività agonistiche a livello dilettantistico e giovanile. Sono vietate infatti tutte le gare dilettantistiche a livello provinciale. Sì invece a partite e gare sportive a livello regionale e nazionale … L'articolo è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stopdilettanti – Ilemanato dal governo ha introdotto una serie di misure per prevenire la diffusione del Coronavirus. La nuova normativa chiude alcune attività agonistiche a livelloe giovanile. Sono vietate infatti tutte le gare dilettantistiche a livello provinciale. Sì invece a partite e gare sportive a livello regionale e nazionale … L'articolo è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

Stop calcio dilettanti – Il Dpcm emanato dal governo ha introdotto una serie di misure per prevenire la diffusione del Coronavirus. La nuova normativa chiude alcune attività agonistiche a livello ...

Covid-19: arriva la tutela legale penale per tutti i club Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a ...

