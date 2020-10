Grande Fratello, nuovo litigio tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi (Di venerdì 23 ottobre 2020) nuovo acceso dibattito all’interno della casa del Grande Fratello: ancora polemiche tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi Ancora nuove polemiche all’interno della casa del Grande Fratello con un acceso dibattito tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. La polemica è nata dopo un videomessaggio di Matilde Brandi, che ha speso parole un po’ per tutti: “Andrea … Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020)acceso dibattito all’interno della casa del: ancora polemiche traAncora nuove polemiche all’interno della casa delcon un acceso dibattito tra. La polemica è nata dopo un videomessaggio di Matilde Brandi, che ha speso parole un po’ per tutti: “Andrea …

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - shakijra : RT @xChandlerxBing: Comunque allibita DA Stefania Orlando, non ha mai fatto uno scivolone, non ha mai sbagliato un colpo, sta uscendo benis… - dylanoanchor : Ma perché Oppini si rifiuta di discutere? Cioè non siamo alla camera di commercio che dobbiamo mitigare la situazio… - mrsmrbing : RT @peularis: 'Se ne va Matilde e i gruppi si sciolgono, forse perché la stronza era Matilde' TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Elisabetta Gregoraci: “Non sono il suo burattino”

Il Grande Fratello ha deciso di smuovere un po’ gli equilibri della Casa e lo ha fatto mostrando agli inquilini un videomessaggio da parte dell’ex concorrente Matilde Brandi; è stato come buttare un ...

Pierpaolo conferma l’esistenza di un gruppo e dà la colpa a Matilde?

Pierpaolo Pretelli ha confermato l’esistenza di un gruppo capitanato da Matilde? Dopo l’uscita della Brandi, nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha mandato in onda nella casa un suo ...

Il Grande Fratello ha deciso di smuovere un po’ gli equilibri della Casa e lo ha fatto mostrando agli inquilini un videomessaggio da parte dell’ex concorrente Matilde Brandi; è stato come buttare un ...Pierpaolo Pretelli ha confermato l’esistenza di un gruppo capitanato da Matilde? Dopo l’uscita della Brandi, nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha mandato in onda nella casa un suo ...