Gp Portogallo, Bottas veloce nelle seconde libere. Leclerc quarto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtteri Bottas si è confermato il re del venerdì. Il finlandese è andato a siglare il miglior tempo nelle libere 2 di Portimao con la sua Mercedes, arrivando a chiudere in 1`17"940 con la gomma Soft. Mezzo secondo rifilato all'olandese Max Verstappen (gomme medie). Terza piazza per un ottimo Lando Norris, ma va sottolineato che le due McLaren hanno ottenuto i loro tempi migliori negli ultimi secondi di sessione, con pista molto più gommata rispetto ai concorrenti. Il quarto tempo è della Ferrari di Charles Leclerc terzo attardato di 898 millesimi dalla W11 di testa. Quinto Carlos Sainz, davanti a Sebastian Vettel, di poco staccato dal compagno di squadra.Entrambi gli alfieri di Maranello hanno girato con gomma gialla. Il settimo tempo è stato ottenuto da un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtterisi è confermato il re del venerdì. Il finlandese è andato a siglare il miglior tempo2 di Portimao con la sua Mercedes, arrivando a chiudere in 1`17"940 con la gomma Soft. Mezzo secondo rifilato all'olandese Max Verstappen (gomme medie). Terza piazza per un ottimo Lando Norris, ma va sottolineato che le due McLaren hanno ottenuto i loro tempi migliori negli ultimi secondi di sessione, con pista molto più gommata rispetto ai concorrenti. Iltempo è della Ferrari di Charlesterzo attardato di 898 millesimi dalla W11 di testa. Quinto Carlos Sainz, davanti a Sebastian Vettel, di poco staccato dal compagno di squadra.Entrambi gli alfieri di Maranello hanno girato con gomma gialla. Il settimo tempo è stato ottenuto da un ...

SkySportF1 : ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ?… - SkySportF1 : ? Bottas fulmineo a Portimao (?? #FP2) ? Duello Ferrari-McLaren, indietro Hamilton I risultati ?… - Luca_Zunino : GP Portogallo, prove libere: miglior tempo per Bottas. Sorriso Ferrari: Leclerc 4°, Vettel 6°. Hamilton 8°.… - ScMotorieSelmi : F1: Bottas davanti in libere 2, Ferrari in crescita in Portogallo - Graftechweb : Formula 1 prove libere GP Portogallo #Ferrari e Bottas in crescita -