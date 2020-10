Gossip Uomini e Donne, Ida Platano rivela com’è finita con Riccardo Guarnieri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Che Riccardo Guarnieri e Ida Platano, una delle coppie più famose del trono over di Uomini e Donne, non stessero più insieme era risaputo. I due si sono lasciati subito dopo la fine del lockdown (che hanno trascorso insieme a casa di lei, a Brescia), ma finora nessuno dei due aveva parlato della cosa, né rivelato i motivi che avevano portato a questa ennesima rottura, che sembra quella definitiva. Ida e Riccardo infatti non si sentono neanche più. “Non c’è più alcun tipo di rapporto. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a giugno” ha rivelato Ida nell’intervista rilasciata questa settimana a Uomini e Donne Magazine, spiegando di aver cercato di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chee Ida, una delle coppie più famose del trono over di, non stessero più insieme era risaputo. I due si sono lasciati subito dopo la fine del lockdown (che hanno trascorso insieme a casa di lei, a Brescia), ma finora nessuno dei due aveva parlato della cosa, néto i motivi che avevano portato a questa ennesima rottura, che sembra quella definitiva. Ida einfatti non si sentono neanche più. “Non c’è più alcun tipo di rapporto. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a giugno” hato Ida nell’intervista rilasciata questa settimana aMagazine, spiegando di aver cercato di ...

