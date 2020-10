Gf Vip, Adua Del Vesco incinta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nelle ultime ore Adua Del Vesco ha sconvolto tutti con una particolare richiesta. L’attrice siciliana, infatti, ha chiesto alla produzione di fornirle un test di gravidanza perché potrebbe essere incinta! Dopo Myriam Catania anche Adua Del Vesco ha chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di farle avere un test di gravidanza. Sembra, infatti, che l’attrice abbia un ritardo che le ha fatto scattare un campanello d’allarme. Ai piùArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nelle ultime oreDelha sconvolto tutti con una particolare richiesta. L’attrice siciliana, infatti, ha chiesto alla produzione di fornirle un test di gravidanza perché potrebbe essere! Dopo Myriam Catania ancheDelha chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di farle avere un test di gravidanza. Sembra, infatti, che l’attrice abbia un ritardo che le ha fatto scattare un campanello d’allarme. Ai piùArticolo completo: dal blog SoloDonna

macriga3 : Incinta o no è bella cicciottella. E anche dayane è grossa. - zazoomblog : GF Vip pronto un test per Adua Del Vesco: di che cosa si tratta? - #pronto #Vesco: #tratta? - zazoomblog : Gf Vip Adua Del Vesco incinta? Ha un ritardo e ha chiesto un test di gravidanza - #Vesco #incinta? #ritardo… - AnnamariaTortor : #GFVIP: Test di gravidanza per #Adua del Vesco - - DonnaGlamour : Gf Vip, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza: potrebbe essere incinta -