GF Vip 5, Flavio Briatore difende Elisabetta Gregoraci: “Cosa ci si inventa!” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova diatriba vede coinvolta la chiacchieratissima Elisabetta Gregoraci, che a quanto pare avrebbe davvero una nuova fiamma che la aspetta a Monte Carlo: si tratterebbe di Stefano Coletti, aitante pilota che risiede proprio nel principato. A sostenerlo nel corso del programma Mattino 5 di Federica Panicucci è stata l’opinionista Arianna David, la quale ha sempre sostenuto di essere una grande amica dell’ex signora Briatore e in parte anche dell’ex manager di Formula 1. Il quale tuttavia non ha reagito affatto bene a questo gossip. Non solo infatti ha smentito il flirt della sua ex con Coletti, ma ha anche affermato che la David millanta un’amicizia con Elisabetta che non ci sarebbe mai stata. “La signora in oggetto (Arianna David, ndr) va in TV, parla ai giornali e sostenendo di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una nuova diatriba vede coinvolta la chiacchieratissima, che a quanto pare avrebbe davvero una nuova fiamma che la aspetta a Monte Carlo: si tratterebbe di Stefano Coletti, aitante pilota che risiede proprio nel principato. A sostenerlo nel corso del programma Mattino 5 di Federica Panicucci è stata l’opinionista Arianna David, la quale ha sempre sostenuto di essere una grande amica dell’ex signorae in parte anche dell’ex manager di Formula 1. Il quale tuttavia non ha reagito affatto bene a questo gossip. Non solo infatti ha smentito il flirt della sua ex con Coletti, ma ha anche affermato che la David millanta un’amicizia conche non ci sarebbe mai stata. “La signora in oggetto (Arianna David, ndr) va in TV, parla ai giornali e sostenendo di ...

EEsatta : ?? Nuovo Podcast! 'P. 70: La caparbietà dei grandi' su @Spreaker #aiuto #arte #auto #benessere #caparbieta #cassine… - infoitcultura : GF Vip: Flavio Briatore interviene in difesa della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci - ioedodo : @Lief_txt Di quasi 2 anni fa, se Pier lo potesse leggere ... le cose gli sarebbero più chiare. Se lo volete pubblic… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #elisabettagregoraci Alla fine #briatore sbrocca per difendere Nathan Falco - tempoweb : #elisabettagregoraci Alla fine #briatore sbrocca per difendere Nathan Falco -