F1, Max Verstappen: “C’è poco grip e le gomme faticano a scaldarsi. L’incidente con Stroll? Non ho niente da dire” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Max Verstappen è stato tra i protagonisti della giornata odierna del Gran Premio del Portogallo, in quanto ha concluso la prima sessione di prove libere in terza posizione, salendo al secondo posto nel pomeriggio (anche se va detto che durante la FP2 Lewis Hamilton non ha potuto completare nessun giro veloce a causa del traffico e delle bandiere rosse). Peraltro l’olandese, oltre a essere stato il più veloce nella mezz’ora di test effettuati con le gomme in configurazione 2021, si è reso protagonista di un violento contatto con Lance Stroll che ha causato la seconda interruzione del turno. Ecco, dunque, quanto dichiarato dal ventitreenne del Limburgo ai microfoni di Sky Sport. “Non è stata semplice oggi, l’asfalto era molto scivoloso e c’era una sola traiettoria dove poter ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maxè stato tra i protagonisti della giornata odierna del Gran Premio del Portogallo, in quanto ha concluso la prima sessione di prove libere in terza posizione, salendo al secondo posto nel pomeriggio (anche se va detto che durante la FP2 Lewis Hamilton non ha potuto completare nessun giro veloce a causa del traffico e delle bandiere rosse). Peraltro l’olandese, oltre a essere stato il più veloce nella mezz’ora di test effettuati con lein configurazione 2021, si è reso protagonista di un violento contatto con Lanceche ha causato la seconda interruzione del turno. Ecco, dunque, quanto dichiarato dal ventitreenne del Limburgo ai microfoni di Sky Sport. “Non è stata semplice oggi, l’asfalto era molto scivoloso e c’era una sola traiettoria dove poter ...

