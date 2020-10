De Luca mostra la tac di un 37enne al Cotugno: «Senza il ventilatore sarebbe morto» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha reso ancor più drammatica la sua conferenza stampa del venerdì pomeriggio in cui ha annunciato la chiusura completa della Campania e in cui ha disegnato uno scenario tragico per tutta l’Italia a livello di dati del contagio negli ultimi giorni. Il presidente della regione, infatti, ha mostrato davanti alle telecamere della sua diretta Facebook la fotografia di una tac di un 37enne ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. LEGGI ANCHE > Lockdown in Campania, De Luca decide: «Siamo a un passo dalla tragedia» De Luca mostra tac in diretta Facebook «Vi voglio mostrare – dice De Luca – la tac di un 37enne ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Vincenzo Deha reso ancor più drammatica la sua conferenza stampa del venerdì pomeriggio in cui ha annunciato la chiusura completa della Campania e in cui ha disegnato uno scenario tragico per tutta l’Italia a livello di dati del contagio negli ultimi giorni. Il presidente della regione, infatti, hato davanti alle telecamere della sua diretta Facebook la fotografia di una tac di unricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedaledi Napoli. LEGGI ANCHE > Lockdown in Campania, Dedecide: «Siamo a un passo dalla tragedia» Detac in diretta Facebook «Vi vogliore – dice De– la tac di un...

