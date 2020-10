Covid, Oms: “I governi agiscano immediatamente per evitare morti, molti sono su una strada pericolosa (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Chiediamo ai leader di agire immediatamente, per evitare ulteriori morti inutili, il tracollo dei servizi sanitari essenziali e la chiusura, di nuovo, delle scuole”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo briefing sulla pandemia di Covid-19. “Siamo in una fase critica della pandemia di Covid-19, in particolare nell’emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto difficili e alcuni Paesi si trovano su una strada pericolosa“, ha spiegato il capo dell’Organizzazione mondiale della sanita’. “Troppi Paesi stanno assistendo a un aumento esponenziale dei casi di Covid e questo sta ora portando a ospedali e unita’ di terapia intensiva al ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Chiediamo ai leader di agire, perulterioriinutili, il tracollo dei servizi sanitari essenziali e la chiusura, di nuovo, delle scuole”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo briefing sulla pandemia di-19. “Siamo in una fase critica della pandemia di-19, in particolare nell’emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto difficili e alcuni Paesi si trovano su una“, ha spiegato il capo dell’Organizzazione mondiale della sanita’. “Troppi Paesi stanno assistendo a un aumento esponenziale dei casi die questo sta ora portando a ospedali e unita’ di terapia intensiva al ...

