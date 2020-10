Coronavirus: i bambini i più colpiti nella seconda ondata (Di venerdì 23 ottobre 2020) I casi pediatrici di Covid-19 in Italia a luglio erano l’1,8% del totale, con un’eta’ media di 11 anni, e nel 13,3% dei casi sono stati ricoverati in ospedale. I dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Pediatrics intitolato “COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy” a cura del Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’. Nel secondo periodo (post-lockdown), – informa una nota – con la ripresa della socialita’, l’epidemiologia e’ cambiata e, a meta’ settembre, la distribuzione dei casi documentati di positivita’ al SARS-CoV-2 e’ passata dall’1,8% del primo periodo al 12,8% del secondo periodo. Il Covid colpisce duro e i bambini, a ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) I casi pediatrici di Covid-19 in Italia a luglio erano l’1,8% del totale, con un’eta’ media di 11 anni, e nel 13,3% dei casi sono stati ricoverati in ospedale. I dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Pediatrics intitolato “COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy” a cura del Reparto di Epidemiologia, Biostatistica e Modelli matematici del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’. Nel secondo periodo (post-lockdown), – informa una nota – con la ripresa della socialita’, l’epidemiologia e’ cambiata e, a meta’ settembre, la distribuzione dei casi documentati di positivita’ al SARS-CoV-2 e’ passata dall’1,8% del primo periodo al 12,8% del secondo periodo. Il Covid colpisce duro e i, a ...

repubblica : Roma, cluster dei neonati all'Umberto: 13 bambini positivi al coronavirus - Rvaticanaitalia : Nel gr delle 8 riascolta le parole del #Papa sul Global Compact on Education'. Francesco parla di “catastrofe educa… - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, il medico a Radio Capital: 'Al Regina Margherita di Torino sempre più bambini e neonat… - alessiacuffia : #deluca: ' Io mamme disponibili a mandare i bambini a scuola in queste condizioni non ne ho incontrata nessuna!'.… - FinanciaLounge : Negli ultimi mesi sono decollate le #vendite di #Barbie #bambini #coronavirus #Mattel #bambole -