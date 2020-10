Cauda (Gemelli): "Con i bus colmi la mascherina non basta, ridurne la capienza" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Il trasporto pubblico urbano è un settore chiave nella diffusione. Meglio sarebbe ridurre l’occupazione sotto l’attuale 80%. Ma se non è proprio possibile farlo per mancanza di altri mezzi, che almeno questa soglia sia fatta rispettare rigorosamente, perché altrimenti su bus e metropolitane pieni le mascherine a bordo non bastano più”. Ad affermarlo in una intervista al Quotidiano nazionale è Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie infettive alla Cattolica di Roma e direttore della Uoc Malattie Infettive del Gemelli.Per il medico le mascherine “in condizioni normali proteggono piuttosto bene. Se sono indossate male, oppure se il tasso di riempimento dei mezzi è molto elevato, non possono fare miracoli”. “Il virus - afferma ancora - si muove ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Il trasporto pubblico urbano è un settore chiave nella diffusione. Meglio sarebbe ridurre l’occupazione sotto l’attuale 80%. Ma se non è proprio possibile farlo per mancanza di altri mezzi, che almeno questa soglia sia fatta rispettare rigorosamente, perché altrimenti su bus e metropolitane pieni le mascherine a bordo nonno più”. Ad affermarlo in una intervista al Quotidiano nazionale è Roberto, professore ordinario di Malattie infettive alla Cattolica di Roma e direttore della Uoc Malattie Infettive del.Per il medico le mascherine “in condizioni normali proteggono piuttosto bene. Se sono indossate male, oppure se il tasso di riempimento dei mezzi è molto elevato, non possono fare miracoli”. “Il virus - afferma ancora - si muove ...

