Borse 23 ottobre, Milano apre in positivo

Borse 23 ottobre, Piazza Affari apre in positivo. Male Parigi e Francoforte. Milano – Borse 23 ottobre. Si chiude una settimana molto difficile per i mercati. L'attesa dell'accordo tra repubblicani e democratici sul rilancio dell'economia statunitense e l'aumento dei contagi continuano a pesare sui listini. Borse 23 ottobre, Piazza Affari apre in positivo L'andamento positivo di Wall Street ha permesso alla maggior parte dei mercati asiatici di terminare in positivo la settimana positivo. Tokyo ha guadagnato lo 0,18%. Bene anche Hong Kong (+0,35%). In negativo Shanghai (-1,04%). Apertura contrastata in ...

Azionisti Mps, diritto di recesso per l’1,36%

Dal 23 ottobre e fino al 21 novembre (incluso), gli azionisti della Banca potranno invece esercitare i diritti di opzione. Intanto in Borsa il titolo va faticosamente a caccia di un rimbalzo dopo le ...

