Alessandro Florenzi vola a Roma per motivi di salute, 5 ore di intervento (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ex giallorosso Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Il giocatore ha dovuto sottoporsi a 5 ore di intervento dal suo dentista di fiducia Ieri è atterrato all'aeroporto di Ciampino Alessandro Florenzi, ex giocatore della Roma ed ora del Paris Saint Germain. L'ex capitano della magica è tornata nella Capitale non di certo per un saluto … L'articolo proviene da YesLife.it.

