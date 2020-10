A Napoli la protesta di imprenditori e ristoratori | “E’ finita” VIDEO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladei piccolidel settore della ristorazione e non solo, ha richiamato l’attenzione sulla profonda crisi di un settore assolutamente falcidiato dalle misure restrittive. Proteste(Facebook)Alaè forte, i, i piccoli, i proprietari di piccole attività del settore della ristorazione e non, sono scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti delle misure restrittive emanate dalla giunta regionale. Tale provvedimento, nell’ottica di preservare i cittadini stessi dal contagio da Covid19, prevede l’attuazione dello stato di coprifuoco dalle ore 23, fino alle ore 5 del mattino seguente. La disperazione è ...

RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - TuttoMercatoWeb : ?? Protesta dei tifosi del #Napoli dopo la sentenza su #JuveNapoli: '#FIGC serva del padrone' - Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - LuceverdeRadio : ??#Sciopero Generale #CUB Trasporti ?? #23ottobre ?????? A rischio anche Trasporto pubblico Locale a: ??#Torino ??… - RealePaolo : RT @napolimagazine: VIDEO - @leleadani a Napoli si protesta contro il coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protesta

Anche in Campania all’esterno della sede della Regione a Napoli si sono radunati numerosi cittadini pre protestare in via Santa Lucia contro l’ordinanza che prevede il coprifuoco: ...Protesta dei commercianti nella notte a Santa Lucia, a Napoli, per manifestare contro il coprifuoco che scatta oggi in Campania a partire dalle ore ...