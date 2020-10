Teruel, Dovizioso: 'Nulla da chiarire'. Petrucci: 'Inutile tornarci su' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrea Dovizioso nel GP di Teruel deve invertire il rendimento offerto nello scorso GP, sulla stessa pista del MotorLand di Aragon , per alimentare le sue chance iridate: "La scorsa settimana abbiamo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andreanel GP dideve invertire il rendimento offerto nello scorso GP, sulla stessa pista del MotorLand di Aragon , per alimentare le sue chance iridate: "La scorsa settimana abbiamo ...

