Terribile tragedia nella città di Jalalabad

Una terribile tragedia si è consumata in Afghanistan, dove 15 persone, di cui 11 donne, sono morte schiacciate dalla folla che si era accalcata per richiedere i documenti necessari per l’espatrio. Un ...

Tragedia a Sabaudia, un ragazzo muore nello scontro sulla Migliara 53

Sul posto oltre alla polizia per i rilievi anche l'eliambulanza ma i sanitari sembra non abbiano potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

