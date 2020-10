Svelato il codice del movimento | così il cervello “legge” la mentre altrui

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un team multidisciplinare dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna ha recentemente pubblicato uno studio sulla rivista scientifica Current Biology nel quale viene svelato ildel. I ricercatori grazie all’unione di scienze computazionali, neuroscienze e scienze cognitive sono riusciti a scoprire non solo in che area delviene compreso il, ma anche quali sono gli elementi che il nostrolegge negli altri per comprenderne le intenzioni. Stati mentali come intenzioni, emozioni, aspettative e decisioni sono codificati in variazioni impercettibili nel ...