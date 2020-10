"Sistemi la mascherina". Sgarbi: "Non posso, porto il certificato medico" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro alla Camera per Vittorio Sgarbi, richiamato da Roberto Fico all'utilizzo corretto del dispositivo: "porto il certificato medico" Continua la battaglia di Vittorio Sgarbi contro le mascherine. Il parlamentare questa mattina è stato ripreso da Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, perché indossava la mascherina nel modo sbagliato. Sgarbi, già nei mesi scorsi, si è mostrato insofferente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale resi obbligatori dalle nuove norme contro il contagio da coronavirus anche a causa di una patologia che gli impedirebbe la corretta respirazione con il naso e la bocca coperti. "Purtroppo mi farò fare un certificato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro alla Camera per Vittorio, richiamato da Roberto Fico all'utilizzo corretto del dispositivo: "il" Continua la battaglia di Vittoriocontro le mascherine. Il parlamentare questa mattina è stato ripreso da Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, perché indossava lanel modo sbagliato., già nei mesi scorsi, si è mostrato insofferente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale resi obbligatori dalle nuove norme contro il contagio da coronavirus anche a causa di una patologia che gli impedirebbe la corretta respirazione con il naso e la bocca coperti. "Purtroppo mi farò fare un...

Continua la battaglia di Vittorio Sgarbi contro le mascherine. Il parlamentare questa mattina è stato ripreso da Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, perché indossava la mascherina nel ...

Il critico d’arte, infatti, era impegnato nel suo intervento, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul nuovo dpcm con le misure di contenimento del contagio, quando Fico ...

