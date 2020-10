Sempre più avanti gli Honor 30 e V30 con la seconda beta Magic 4 UI (Di giovedì 22 ottobre 2020) I possessori dei modelli Honor 30 e V30 possono essere ben felici del supporto software dedicato ai loro dispositivi. Una seconda beta dell’interfaccia Magic 4 per i loro smartphone è in prima distribuzione in questa ultima parte di ottobre con l’apporto di novità e ottimizzazioni importanti. Subito vanno riportati i dettagli dei nuovi pacchetti ora rilasciati dagli sviluppatori: gli Honor 30 Pro, 30 Pro +, Honor V30, V30 Pro ricevono la seconda beta di Magic UI 4 con la versione 4.0.0.138 (la precedente a bordo dei telefoni era la Magic UI 4.0.0.115). Al contrario l’Honor 30 riceve la Magic UI 4.0.0.56 (provenendo invece dalla Magic ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) I possessori dei modelli30 e V30 possono essere ben felici del supporto software dedicato ai loro dispositivi. Unadell’interfaccia4 per i loro smartphone è in prima distribuzione in questa ultima parte di ottobre con l’apporto di novità e ottimizzazioni importanti. Subito vanno riportati i dettagli dei nuovi pacchetti ora rilasciati dagli sviluppatori: gli30 Pro, 30 Pro +,V30, V30 Pro ricevono ladiUI 4 con la versione 4.0.0.138 (la precedente a bordo dei telefoni era laUI 4.0.0.115). Al contrario l’30 riceve laUI 4.0.0.56 (provenendo invece dalla...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - GiuliaGrilloM5S : #PapaFrancesco sta veramente cambiando la Chiesa, proiettandola sempre di più verso l'Amore. 'Sono figli di Dio, e… - Avvenire_Nei : Migranti intrappolati a Lesbo, è sempre più emergenza - LRiabitare : RT @pierolacorazza: È necessario aggiornare una riflessione per evitare che la pandemia renda sempre più le città invivibili e le aree inte… - Toni_ct_1 : RT @marco1963_: Un bacio deve toglierti sempre due cose: il fiato e ogni dubbio. E quando succede non sei più la stessa persona. Buongiorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it