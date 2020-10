Roberto Mancini e la vignetta sui contagi che fa discutere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il C.T della Nazionale ha postato una vignetta che farà discutere Roberto Mancini, attuale C.T della Nazionale Italiana di Calcio è entrato di diritto nell’occhio del ciclone dopo una vignetta satirica condivisa sul proprio profilo social. Sì perché nell’epoca dei social bisogna stare attenti a ogni singola idea condivisa: nelle stories di Instagram il commissario tecnico ha postato una immagine che parla di Covid e informazione riconducendo la “colpa” del contagio all’oversharing di notizie. Leggi anche: Calcio, Serie A: confusione e falle nel protocollo Non è il primo post sopra le righe condiviso dall’allenatore: già nei precedenti giorni aveva condiviso notizie e interviste di chi sosteneva che si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il C.T della Nazionale ha postato unache farà, attuale C.T della Nazionale Italiana di Calcio è entrato di diritto nell’occhio del ciclone dopo unasatirica condivisa sul proprio profilo social. Sì perché nell’epoca dei social bisogna stare attenti a ogni singola idea condivisa: nelle stories di Instagram il commissario tecnico ha postato una immagine che parla di Covid e informazione riconducendo la “colpa” delo all’oversharing di notizie. Leggi anche: Calcio, Serie A: confusione e falle nel protocollo Non è il primo post sopra le righe condiviso dall’allenatore: già nei precedenti giorni aveva condiviso notizie e interviste di chi sosteneva che si ...

CorkScrew12 : RT @gippu1: Anche per Roberto #Mancini è valido il suggerimento d'oro dispensato quella volta da Nanni Moretti, con la consueta serenità. h… - VelenoTreo270 : RT @gippu1: Anche per Roberto #Mancini è valido il suggerimento d'oro dispensato quella volta da Nanni Moretti, con la consueta serenità. h… - LenzReuven : Mi piange il cuore sapere che Roberto Mancini si sia messo a condividere propaganda negazionista - rullolulic : Er botulino je inizia a fa scureggia il cervello a Roberto Mancini #RobertoMancini - diegocatalano77 : Non lo dite a Roberto #Mancini -