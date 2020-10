Milano: firmata ordinanza per sospensione area B da domani (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - E' stata firmata l'ordinanza del Comune di Milano che sospende da domani la zona a traffico limitato 'area B'. Lo comunica il Comune di Milano. L'ordinanza è stata firmata a seguito delle limitazioni agli spostamenti disposte dall'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia e in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - E' statal'del Comune diche sospende dala zona a traffico limitato 'B'. Lo comunica il Comune di. L'è stataa seguito delle limitazioni agli spostamenti disposte dall'del Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia e in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

