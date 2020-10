LE IENE, IERI COME OGGI LA PROPAGANDA CONTRO LE NOSTRE LIBERTA’ AVANZA. (Di giovedì 22 ottobre 2020) Servizio fazioso e pre impostato spinto da burattinai non più occulti. Una Televisione sempre più di Regime in un attacco coordinato in tutto il Mondo. Si nega l’esistenza di uno Stato profondo denunciato più volte da JFK fino a Trump fatto passare quest’ultimo, nel servizio di Roberta Rei, COME il capo di una setta pericolosa ed eversiva. Un caro amico che opera ad alti livelli dalla Germania mi scrive stamattina: ” Si sapeva che prima delle elezioni le cose si sarebbero messe così specie con tutto quello che la Casa Bianca sta pubblicando sul Deep State. Mi arrivano notizie che sempre il DS si sia organizzato per manipolare i voti delle elezioni per far vincere Biden, perchè i dati reali che ci sono dimostrano che Trump vincerà e qualora ciò non accadesse sarà una catastrofe. Il Great Reset ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Servizio fazioso e pre impostato spinto da burattinai non più occulti. Una Televisione sempre più di Regime in un attacco coordinato in tutto il Mondo. Si nega l’esistenza di uno Stato profondo denunciato più volte da JFK fino a Trump fatto passare quest’ultimo, nel servizio di Roberta Rei,il capo di una setta pericolosa ed eversiva. Un caro amico che opera ad alti livelli dalla Germania mi scrive stamattina: ” Si sapeva che prima delle elezioni le cose si sarebbero messe così specie con tutto quello che la Casa Bianca sta pubblicando sul Deep State. Mi arrivano notizie che sempre il DS si sia organizzato per manipolare i voti delle elezioni per far vincere Biden, perchè i dati reali che ci sono dimostrano che Trump vincerà e qualora ciò non accadesse sarà una catastrofe. Il Great Reset ...

Le Iene Show, il video dello scherzo a Alessio Cragno, portiere del Cagliari

QAnon: Il fenomeno complottista che vede Trump come il salvatore del mondo

Qanon è un fenomeno complottista che sta spopolando in USA e anche nel resto del mondo. I seguaci vedono Trump come il salvatore del mondo ...

