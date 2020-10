J-Ax: “Non sono una “Bimba di Conte”, altro che filogovernativo. La seconda ondata Covid? Non ci si è preparati. E la colpa non è certo dei giovani” (Di giovedì 22 ottobre 2020) J-Ax, in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti per FqMagazine, ha spiegato il suo punto di vista sulla “responsabilità dei giovani” in questa nuova ondata pandemica che ha numeri sempre più preoccupanti: “Facciamo un passo indietro, le discoteche. È ovvio che se le discoteche sono aperte uno pensa di andarci. E facciamo finta di non sapere perché le discoteche erano aperte? O lo diciamo? Il Governo ha dato alle Regioni la possibilità di aprirle e così è stato perché quelle associazioni di categoria muovono voti. Allora i giovani che c’entrano? Anzi sono stati i vecchi a creare questo problema”. E ancora, il rapper ha aggiunto: “Su Facebook, che è la cloaca dell’umanità, dai no-vax ai terrapiattisti, ogni volta che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) J-Ax, in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti per FqMagazine, ha spiegato il suo punto di vista sulla “responsabilità dei giovani” in questa nuovapandemica che ha numeri sempre più preoccupanti: “Facciamo un passo indietro, le discoteche. È ovvio che se le discotecheaperte uno pensa di andarci. E facciamo finta di non sapere perché le discoteche erano aperte? O lo diciamo? Il Governo ha dato alle Regioni la possibilità di aprirle e così è stato perché quelle associazioni di categoria muovono voti. Allora i giovani che c’entrano? Anzistati i vecchi a creare questo problema”. E ancora, il rapper ha aggiunto: “Su Facebook, che è la cloaca dell’umanità, dai no-vax ai terrapiattisti, ogni volta che ...

