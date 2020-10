iPhone, aggiornamento iOS 14.1: ecco tutti i bug risolti e le novità. Come scaricarlo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Apple ha appena rilasciato un aggiornamento per il tuo iPhone e iPad e dovresti installarlo subito. L’aggiornamento iOS 14.1 risolve un sacco di fastidiosi bug che potrebbero averti fatto strappare i capelli. Apple rilascia spesso un aggiornamento per la correzione di bug poco dopo l’arrivo di una nuova importante versione di iOS. Dato che iOS 14 è uscito solo da poche settimane, non sorprende che ci siano stati molti problemi da modificare. Aggiorna il tuo iPhone ORA: ecco tutti i fastidiosi bug che sono stati appena risolti in iOS Il nuovo aggiornamento del software iOS 14 racchiude un sacco di nuove e utili funzionalità, inclusa una schermata Home ridisegnata che è più facile da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Apple ha appena rilasciato unper il tuoe iPad e dovresti installarlo subito. L’iOS 14.1 risolve un sacco di fastidiosi bug che potrebbero averti fatto strappare i capelli. Apple rilascia spesso unper la correzione di bug poco dopo l’arrivo di una nuova importante versione di iOS. Dato che iOS 14 è uscito solo da poche settimane, non sorprende che ci siano stati molti problemi da modificare. Aggiorna il tuoORA:i fastidiosi bug che sono stati appenain iOS Il nuovodel software iOS 14 racchiude un sacco di nuove e utili funzionalità, inclusa una schermata Home ridisegnata che è più facile da ...

italiaserait : iPhone, aggiornamento iOS 14.1: ecco tutti i bug risolti e le novità. Come scaricarlo - MilanoCitExpo : iOS 14.1, rilasciato il nuovo aggiornamento per iPhone e iPad - m_mugnani : iOS 14.1, rilasciato il nuovo aggiornamento per iPhone e iPad - Rideronthesto17 : @mari_arena75 Credo sia un aggiornamento disponibile per iphone, gli android sono salvi momentaneamente - tecnoandroidit : Apple rilascia iOS e iPadOS 14.1, tutte le novità e come aggiornare - Apple ha rilasciato iOS 14.1 e iPadOS 14.1,… -