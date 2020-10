Covid e controlli | il bilancio dell’operazione dei carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella giornata di ieri la Compagniadi Salerno ha dato corso ad un esteso servizio di controllo del territorio che ha coinvolto la zona orientale del capoluogo ed i centri di San Mango Piemonte e San Cipriano Picentino. Sono state schierate più di 30 unità automontate delle Stazioni e del NORM, unitamente a personale del Nucleo Cinofilidi Sarno, per un servizio dedicato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché finalizzato alla vigilanza del rispetto norme anti. In tale contesto operativo sono state controllate oltre 150 persone e 90 veicoli, con posti di controllo rinforzati nelle zone nevralgiche: l’attività di controllo su strada ha portato all’elevazione di 5 sanzioni al Codice della Strada (mancate ...