Covid | 20 positivi in Rsa | nonostante camere anti virus

(Di giovedì 22 ottobre 2020) BOLOGNA, 22 OTT - Almeno 20 pazienti sono risultati, insieme ad un paio di operatori, all'interno della residenza privata per anziani 'Bellavalle', a Monzuno, nel Bolognese. A confermare la ...

TgLa7 : #Covid: cluster al Sacco di Milano, 'almeno 20 infermieri positivi' - repubblica : Studio Usa: 'I positivi al Covid hanno frequentato ristoranti e bar più spesso degli altri' [aggiornamento delle 20… - SkyTG24 : La provincia di #Bergamo è stata tra le aree più colpite al mondo dal #coronavirus, con una prevalenza di casi posi… - Centotorri : #100torri Covid nel Torinese: Moncalieri oltre i 400 positivi, Nichelino 380. In salita Carmagnola, Rivoli e Chieri… - Miti_Vigliero : RT @Antonio_Caramia: #21ottobre #Covid_19 #COVID19 ??15.199 Nuovi casi +4.325?? ??926 Terapie intensive +56 ??9.057 Ricoverati con sintomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

Nel governo è tornato a farsi sentire il pressing per aggiornare il Dpcm di domenica. Anche perché, nonostante il tentativo di uniformare le misure, le Regioni vanno per ora in ordine sparso ...A Reggio Calabria si registrano 65 nuovi casi positivi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.286, +187 rispetto a ieri ,, quelle negative 242.748. Sono questi i dati giornalieri relativ ...