Cormano, più della metà dei contagi nella fascia under 25 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cormano, Milano,, 22 ottobre 2020 - Poco più della metà dei contagiati da Covid-19 in città è under 25 anni. È quanto emerge dalle statistiche che il sindaco cormanese Luigi Magistro ha estrapolato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020), Milano,, 22 ottobre 2020 - Poco piùmetà deiati da Covid-19 in città è25 anni. È quanto emerge dalle statistiche che il sindaco cormanese Luigi Magistro ha estrapolato ...

MovArtGarbaMi : Ieri #salvinicialtrone a #Report sugli affari leghisti col capannone di Cormano 'Ma secondo lei io mi occupo di cap… - Marcello_1941 : E ci sono idioti che li vota questa banda di disonesti farabutti!!!!! ?????? Motivo di più per essere dalla parte del… - diomededasparta : @LegaSalvini @SkyTG24 parla di economia?Ci dica come ha fatto la Lega a far sparire 49 milioni degli italiani?E con… -