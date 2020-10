Celtic-Milan, le formazioni ufficiali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan di Pioli sarà impegnato questa sera nell’affascinante match contro il Celtic. ufficializzati i rispettivi undici che si sfideranno questa sera per la prima giornata di Europa League. Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Ajeti, Griffiths. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildi Pioli sarà impegnato questa sera nell’affascinante match contro ilzzati i rispettivi undici che si sfideranno questa sera per la prima giornata di Europa League.(3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Ajeti, Griffiths.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - DiMarzio : #UEL | #Milan, la probabile formazione. Qualche cambio rispetto al derby. #CelticMilan - clikservernet : Celtic-Milan, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Celtic-Milan, le formazioni ufficiali -