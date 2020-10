Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ...

teresacapitanio : Quando il bollo auto va in prescrizione e non si deve più pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate… - LuciaMingardo : STASERA L' INFAME RINNEGATO CONTE HA DETTO CHE NON VI SARANNO ULTERIORI TASSE...BALLE!! DAL PRIMO GENNAIO 2021 IL R… - Mario84583849 : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, al via procedura esenzione del bollo #auto per i redditi più bassi - - MondoPalermo : Esenzione bollo auto, al via a procedura on line, in poche ora già mille istanze presentate - cobrampi : RT @LucaLombroso: ritirare un documento cartaceo, di persona, con marca da bollo da apporci. 25 km in auto in quanto ufficio distante e se… -