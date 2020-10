“Bisogna rinviare” | la richiesta di De Laurentiis alla UEFA per ‘salvare’ il calcio italiano

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus sta influenzando e non poco il. Molti, infatti, sono i giocatori positivi che, da un giorno all’altro, non possono più prendere parte alle partite e alle sedute d’allenamento. Un po’ tutte le squadre stanno facendo i conti con calciatori contagiati e, con il Covid che avanza, non è solo un’ipotesi la … L'articolo “Bisogna rinviare”, ladi Deper ‘salvare’ il