Bergoglio dice di approvare le unioni civili tra omosessuali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel nuovo film-documentario "Francesco", diretto da Evgeny Afineevsky, il Pontefice apre alle coppie gay: "sono figli di Dio, serve una legge di protezione civile". La reazione dei conservatori è immediata Il nuovo docu-film "Francesco", diretto da Evgeny Afineevsky, regista ebreo americano di origini russe, è stato presentato ieri al Festival del cinema di Roma … L'articolo proviene da leggilo.org.

ilfoglio_it : 'Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia'. Le parole di Bergoglio in un documentario del reg… - nicedigiulio : @Gianmar26145917 E Bergoglio cosa dice? - nicedigiulio : @Gianmar26145917 Iman a Bergoglio: il prof ha sbagliato a insultare Maometto, e cosa dice quando all'interno della… - tobiamc : RT @ilfoglio_it: 'Le persone omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia'. Le parole di Bergoglio in un documentario del regista am… - SandroBonomi2 : RT @giuseppetp55: Pregare con il rosario in mano,la vergine immacolata di Maria,(come dice di fare il Felpa),e avere poi il cuore pieno di… -