Asti, il sindaco Rasero decide per il coprifuoco

La notizia era già nell'aria ma ora è arrivata la conferma. Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha deciso di adottare la 'strategia' del coprifuoco in alcune zone cittadine. Da domani sera alcune vie e ...

lavocediasti : Coprifuoco ad Asti che 'chiude' da mezzanotte alle cinque a partire dal week end. Questa notte colloqui tra il sind… - Centotorri : #100torri Covid, Buttigliera d'Asti, il sindaco: 'Contagi in aumento, ma nessun positivo in casa di riposo'… - lavocediasti : A Buttigliera d'Asti il sindaco mette in guardia sull'aumento dei contagi - StampaAsti : Il sindaco Rasero: “Qualche restrizione in più serve ma la movida è sotto controllo” - lanzillottaserg : Il sindaco di Asti Maurizio Rasero sul Dpcm: mi sento preso per i fondelli -

La notizia era già nell'aria ma ora è arrivata la conferma. Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha deciso di adottare la "strategia" del coprifuoco in ...

