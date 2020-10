Aiello del Sabato, 20enne arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 20enne di Aiello del Sabato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Avellino. Il risultato operativo è conseguenza dell’intensa azione repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti che, nell’ultima settimana, ha consentito sequestri di droga, numerose segnalazioni alla competente autorità amministrativa e arresti in Solofra, Santo Stefano del Sole, Serino e Montoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno sottoposto agli arresti domiciliari undidel, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Avellino. Il risultato operativo è conseguenza dell’intensa azione repressiva alloed al consumo di sostanzeche, nell’ultima settimana, ha consentito sequestri di droga, numerose segnalazioni alla competente autorità amministrativa e arresti in Solofra, Santo Stefano del Sole, Serino e Montoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

