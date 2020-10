Vuelta a España 2020, Marc Soler: “Eravamo molto motivati a conquistare la tappa di casa. Ci meritavamo una ricompensa” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Marc Soler ha vinto in solitaria la seconda tappa della Vuelta a España 2020 da Pamplona a Lekunberri. Con un attacco in discesa poco dopo lo scollinamento dell’Alto de San Miguel, l’iberico dei padroni di casa della Movistar si è lanciato nella sua azione accumulando ben presto un certo vantaggio che gli ha garantito il suo primo sigillo nella grande corsa a tappe iberica. Per la Movistar questa è stata la prima vittoria dopo la ripresa stagionale di luglio. Intervistato nel dopo tappa dai microfoni della regia internazionale, Soler ha dichiarato quanto segue: “La verità è che sono super felice. Era una tappa alla quale ci siamo avvicinati con molte ambizioni. Abbiamo fatto una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha vinto in solitaria la secondadellaa Españada Pamplona a Lekunberri. Con un attacco in discesa poco dopo lo scollinamento dell’Alto de San Miguel, l’iberico dei padroni didella Movistar si è lanciato nella sua azione accumulando ben presto un certo vantaggio che gli ha garantito il suo primo sigillo nella grande corsa a tappe iberica. Per la Movistar questa è stata la prima vittoria dopo la ripresa stagionale di luglio. Intervistato nel dopodai microfoni della regia internazionale,ha dichiarato quanto segue: “La verità è che sono super felice. Era unaalla quale ci siamo avvicinati con molte ambizioni. Abbiamo fatto una ...

Cicloweb_it : Riecco il Soler dell’Avénir. Vuelta a España, a Lekunberri buona mossa tattica della Movistar con vittoria del cata… - zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 tappa di oggi LIVE: 15 km al traguardo. Movistar agguerrita! Presenti Roglic e Carapaz… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Tutto sulla Vuelta a Espana 2020: percorso, cronac... - zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 tappa di oggi LIVE: una ventina di uomini per la vittoria di tappa! Sfida tra Jumbo-Vi… - zazoomblog : DIRETTA Vuelta a España 2020 tappa di oggi LIVE: in cinque in fuga il gruppo li tiene nel mirino - #DIRETTA… -