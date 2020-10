“Vado a Fare i Compiti da un’Amica” ma non Torna Più a Casa: Rocìo Abigail Riquel Uccisa e Violentata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La piccola si chiamava Rocìo Abigail Riquel ed era scomparsa da San Miguel de Tucuman in Argentina, sospettato un 24enne che era appena uscito di prigione. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina, una bimba di nove anni è stata stuprata e Uccisa sabato scorso a San Miguel de Tucuman. Il principale sospettato dell’assassinio della … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La piccola si chiamava Rocìoed era scomparsa da San Miguel de Tucuman in Argentina, sospettato un 24enne che era appena uscito di prigione. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina, una bimba di nove anni è stata stuprata esabato scorso a San Miguel de Tucuman. Il principale sospettato dell’assassinio della …

