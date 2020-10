Un reddito che indigna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Provo vergogna per tutte quelle persone in età da lavoro che il lavoro non lo cercano perché preferiscono incassare 780 euro senza fare niente.Nelle pagine interne di questo numero di Panorama trovate un eccellente articolo di Fabio Amendolara. Il collega racconta la storia dei pusher con il reddito di cittadinanza. Con pazienza, il nostro cronista ha messo insieme le inchieste che in tutta Italia vedono coinvolti spacciatori e consumatori di droga, tutti assistiti dalla misura cara ai Cinque stelle. Sì, lo strumento che doveva abolire la povertà sta facendo ricchi i trafficanti di stupefacenti. C'è chi investe i 780 euro ricevuti dall'Inps per comprarsi le dosi e chi invece, con il sussidio, avvia un'attività redditizia di smercio di cocaina ed eroina. Tra questi, pregiudicati e finti poveri: ad Aosta, per esempio, hanno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Provo vergogna per tutte quelle persone in età da lavoro che il lavoro non lo cercano perché preferiscono incassare 780 euro senza fare niente.Nelle pagine interne di questo numero di Panorama trovate un eccellente articolo di Fabio Amendolara. Il collega racconta la storia dei pusher con ildi cittadinanza. Con pazienza, il nostro cronista ha messo insieme le inchieste che in tutta Italia vedono coinvolti spacciatori e consumatori di droga, tutti assistiti dalla misura cara ai Cinque stelle. Sì, lo strumento che doveva abolire la povertà sta facendo ricchi i trafficanti di stupefacenti. C'è chi investe i 780 euro ricevuti dall'Inps per comprarsi le dosi e chi invece, con il sussidio, avvia un'attività redditizia di smercio di cocaina ed eroina. Tra questi, pregiudicati e finti poveri: ad Aosta, per esempio, hanno ...

